كرة القدم السعودية تطارد برشلونة بقوة

أندية السعودية تواصل مطاردة النجوم الكبار ولن تتوقف

يبدو أن كرة القدم السعودية تطارد نادي برشلونة، وأن أندية هذا البلد تواصل مطاردة النجوم الكبار ولن تتوقف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي اطار السعي لإعطاء المزيد من اللمعان للدوري السعودي، قبل عشر سنوات من استضافة كأس العالم 2034، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، أن البرازيلي رافينها، البالغ 27 عاماً، هو أحد اللاعبين الموضوعين في دائرة الضوء في كرة القدم السعودية.

ورفض اللاعب الدولي البرازيلي بالفعل عرضا كبيراً من أحد أندية الدوري السعودي، حيث أراد متابعة حلمه بالنجاح في برشلونة، وعقده يمتد حتى 2027، وهو ما يتوقع أن يتكرر في الصيف، مع الأخذ في الاعتبار الانفجار المذهل للامين يامال، البالغ 16 عاماً، وكلاهما في مركز الجناح الأيمن.

وفي السعودية أيضاً، تتجه الانظار الى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البالغ 35 عاماً، الذي يتبقى عامان في عقده في برشلونة، والذي يرغب البلاوجرانا في استمراره لعام آخر على الأقل لتوجيه فيتور روكي، الذي وصل للتو إلى النادي في سن 19 عاماً، وهم يعرفون أن وكيله بيني زهافي، تلقى اتصالات من شبه الجزيرة العربية بأعداد هائلة.

وأخيرا، يحظى مارك أندريه تير شتيجن، البالغ 32 عاماً، باهتمام من السعودية، ويبدو أن نادياً بارزاً يريده، رغم أن مصادر مقربة من حارس المرمى تقول إنه لم يتلق أي عرض رسمي.



