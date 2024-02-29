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حيدر يعيد التأكيد على وضع الملاعب المأساوي .. مسؤولية الدولة

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حيدر يعيد التأكيد على وضع الملاعب المأساوي .. مسؤولية الدولة
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كرة القدم

2024-02-29 | 01:05
حيدر يعيد التأكيد على وضع الملاعب المأساوي .. مسؤولية الدولة

انتخاب سيدة لعضوية اللجنة التنفيذية للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد

أعاد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، نائب رئيس الاتحاد الاسيوي، المهندس هاشم حيدر التأكيد على أن الملاعب هي من مسؤولية الدولة والأندية.
وقال حيدر خلال الجمعية العمومية للاتحاد "فالج لا تعالج”، وأضاف "نجتمع اليوم كما في كل عام تقريباً على أمل أن يكون وضع لبنان قد تحسن، إلا أنه وللأسف يزداد الوضع تأزماً وتراجعاً، ما ينعكس على جميع أمور الحياة بما فيها كرة القدم التي تفتقد شيئاً فشيئاً مقومات صمودها بسبب إنعدام أي دعم من الدولة لها".
وتابع حيدر "تكاد تكون مداخيل الإتحاد محصورة بما تقدمه لنا الفيفا والإتحاد الآسيوي، وربما يكون إتحاد كرة القدم في لبنان الوحيد في العالم الذي ليس له موازنة من دولته"، إلا أن "ما يقدمه لنا الإتحاد الدولي والآسيوي ليس مبلغاً مقطوعاً يدفع لنا ونحن نقرر كيفية صرفه، بل أن المبالغ التي نحصل عليها هي من ضمن برامج لدى الإتحادين، محددة الأهداف وكيفية الصرف، مقَسّمة لغايات مختلفة، ولا يمكن الحصول عليها إلا بعد تحقيق الشروط المحددة لكل غاية".
وتحدث حيدر عن تقنية حكم الفيديو المساعد المُكلفة لصندوق الاتحاد، فقال "نأمل أن يشكل قفزة نوعية تحكيمية في الدوري اللبناني، بعد الحصول على الرخصة من قبل الاتحاد الدولي، وخطوة اعتماده تأتي بهدف مواكبة التطور، إضافة إلى حرص الاتحاد اللبناني على تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في مباريات الدوري، إنصافاً للحق وحماية لمصالح الأندية وحفاظاً على جهودها من خلال العمل على تقليل الأخطاء التحكيمية في المباريات، وإعطاء كل ذي حق حقّه قدر الإمكان رغم إن الأخطاء التحكيمية هي جزء من اللعبة ولا يمكن أن تغيب كلياً حتى مع هذه التقنية"
كما أعلن ان الاتحاد بصدد إطلاق منصة تسجيل اللاعبين تحت مسمى LFA connect سوف تتيح لكافة الأندية بكافة الفئات والدرجات تسجيل لاعبيها الكترونيا، دون الحاجة لتوجه اللاعب إلى مقر الاتحاد الرئيسي أو الفرعي.
وكانت الجمعية العمومية الـ92 للاتحاد عُقدت أمس بنصاب مكتمل، بحضور 44 نادياً من أصل 50، وشهدت انتخاب سيدة لعضوية اللجنة التنفيذية للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد، وهي رئيسة نادي الراسينغ بولا فرعون رزق، بعد انسحاب المرشحة الثانية وعضوة اللجنة التنفيذية السابقة ناتالين جلنكريان.
 
 
حيدر يعيد التأكيد على وضع الملاعب المأساوي .. مسؤولية الدولة

رياضة

كرة القدم

هاشم حيدر

الاتحاد اللبناني لكرة القدم

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