موهبة شابة بين برشلونة وريال مدريد والسيتي وسان جيرمان

ربما يكون غي روك، لاعب كرة القدم الأكثر شهرة على الإطلاق في عمر 14 عاماً، حيث جذبت موهبة ريال بلد الوليد اهتمام عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، بما في ذلك برشلونة وريال مدريد.ويراقب ناديا باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي كذلك اللاعب، الذي سيغادر فريق الدرجة الثانية هذا الصيف مع نهاية عقده.لكن في هذه المرحلة من عمره، قد ينتهي به الأمر إلى تجاهل كل هذه الخيارات، من أجل العودة إلى موطنه البرازيل، الذي غادره منذ سن السابعة.وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن روك يودّ العودة إلى موطنه من أجل مواصلة مسيرته الكروية، والطريقة الوحيدة للبقاء في أوروبا، هي تلقي عقد كبير من أحد الأندية الكبيرة، مع الاخذ بعين الاعتبار استحالة الحصول على فرصة في الفريق الأول لأي من هذه الاندية قبل سن 19 أو 20.