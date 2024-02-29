نيمار جونيور يسخر من عثمان ديمبيلي؟

تسبب انتقال عثمان ديمبيلي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بالكثير من الاستغراب، إن لم يكن الصدمات، ولم تكن فترة اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 26 عاماً ناجحة بما يكفي في عاصمة بلاده حتى الآن.وعلى الرغم من أنّ أداء ديمبلي كان دوماً مثيراً للإعجاب، وتمكن من البقاء بعيداً من الإصابات، بعكس ما حصل معه في عاصمة كاتالونيا، بقي التهديف مشكلته الرئيسية في سان جيرمان، حيث سجّل مرّة واحدة في 28 مباراة في جميع المسابقات.وعلى منصة انستغرام، سخر حساب "حقيقة" من ديمبلي، وكتب أن نيمار جونيور، الذي غادر باريس سان جيرمان الصيف الماضي للانضمام إلى الهلال السعودي، سجل هذا الموسم أهدافاً للنادي الفرنسي هذا الموسم أكثر من ديمبلي.وفي الواقع، فإن في جعبة الفرنسي هدف واحد، بينما سجل نيمار هدفين لباريس سان جيرمان قبل مغادرته الفريق، في مباراة ودية ضد تشونبوك موتورز الياباني في آب - أغسطس الماضي، وقد انتهز اللاعب البرازيلي الفرصة للرد على هذه الإحصائية بالضحك، وفقا لصحيفة آس الاسبانية.