زوجة بطل العالم باعت قميصه وميداليته !!

خسر إيزيكويل بالاسيوس، الحائز على كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، قميصه وميداليته من بطولة "قطر 2022"، حيث قامت زوجته يسيكا فرياس، ببيعهما بعد مشاكل بينهما.وذكرت شبكة (El Trece) الأرجنتينية، أن زوجة نجم باير ليفركوزن، باعت قميص اللاعب الفائز بالمونديال، كما منحت الميدالية الذهبية الخاصة بزوجها للمشتري نفسه، ونقلت عنها أنها اضطرت لبيع تذكارات كأس العالم بعدما توقف بالاسيوس عن الإنفاق عليها.وقالت يسيكا أن "بالاسيوس لا يريد تسديد ثمن الشقة الواقعة في شمال بوينس آيرس لأنه لا يعرف ما إذا كانت ستكون ملكه أم لا"، وذلك في معرض نزاعهما القائم منذ نيسان - أبريل 2023، ثم إنفصالهما.وختمت فرياس أن لديها معلومات يمكن أن تهز المنتخب المتوج بطلا للعالم "لكن من المناسب أن أبقى صامتة .. هناك أشياء أعرفها عن المنتخب ولم أقلها".