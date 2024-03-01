الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

زوجة بطل العالم باعت قميصه وميداليته !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زوجة بطل العالم باعت قميصه وميداليته !!
A-
A+

كرة القدم

2024-03-01 | 04:39
زوجة بطل العالم باعت قميصه وميداليته !!

باعت قميص اللاعب الفائز بالمونديال والميدالية الذهبية الخاصة به

خسر إيزيكويل بالاسيوس، الحائز على كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، قميصه وميداليته من بطولة "قطر 2022"، حيث قامت زوجته يسيكا فرياس، ببيعهما بعد مشاكل بينهما.
وذكرت شبكة (El Trece) الأرجنتينية، أن زوجة نجم باير ليفركوزن، باعت قميص اللاعب الفائز بالمونديال، كما منحت الميدالية الذهبية الخاصة بزوجها للمشتري نفسه، ونقلت عنها أنها اضطرت لبيع تذكارات كأس العالم بعدما توقف بالاسيوس عن الإنفاق عليها.
وقالت يسيكا أن "بالاسيوس لا يريد تسديد ثمن الشقة الواقعة في شمال بوينس آيرس لأنه لا يعرف ما إذا كانت ستكون ملكه أم لا"، وذلك في معرض نزاعهما القائم منذ نيسان - أبريل 2023، ثم إنفصالهما.
وختمت فرياس أن لديها معلومات يمكن أن تهز المنتخب المتوج بطلا للعالم "لكن من المناسب أن أبقى صامتة .. هناك أشياء أعرفها عن المنتخب ولم أقلها".
 
 
 
زوجة بطل العالم باعت قميصه وميداليته !!

رياضة

كرة القدم

إيزيكويل بالاسيوس

يسيكا فرياس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أعمال شغب قبيل قمة نصف نهائي كأس الملك
ليفربول يعلن عن خسائره عن موسم 2023-2022

اقرأ ايضا في كرة القدم

صورة - تمثال شمعيّ لميسي يشبه غاري نيفيل
04:49

صورة - تمثال شمعيّ لميسي يشبه غاري نيفيل

تندّر مشجعو كرة القدم عن تمثال شمعيّ فظيع للأيقونة ليونيل ميسي

04:49

صورة - تمثال شمعيّ لميسي يشبه غاري نيفيل

تندّر مشجعو كرة القدم عن تمثال شمعيّ فظيع للأيقونة ليونيل ميسي

فيديو - أعمال شغب قبيل قمة نصف نهائي كأس الملك
04:42

فيديو - أعمال شغب قبيل قمة نصف نهائي كأس الملك

اعتبرت السلطات مباراة أتلتيك كلوب وأتلتيكو مدريد "خطيرة جداً"

04:42

فيديو - أعمال شغب قبيل قمة نصف نهائي كأس الملك

اعتبرت السلطات مباراة أتلتيك كلوب وأتلتيكو مدريد "خطيرة جداً"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024