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بعد اعتقال النجم الهولندي في دبيّ .. السجن ينتظره لست سنوات !!

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بعد اعتقال النجم الهولندي في دبيّ .. السجن ينتظره لست سنوات !!
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كرة القدم

2024-03-02 | 07:04
بعد اعتقال النجم الهولندي في دبيّ .. السجن ينتظره لست سنوات !!

ألقت الشرطة الإماراتية القبض على اللاعب في مطار آل مكتوم في دبي

بالاستناد الى العلاقات القائمة بين البلدين، ومُطالبة السلطات الهولندية نظيرتها الإماراتية باعتقال نجم كرة القدم الهولندي كوينسي بروميس، مهاجم سبارتاك موسكو الروسي، ألقت الشرطة الإماراتية القبض على اللاعب في مطار آل مكتوم في دبي.
ولم يسمح لبروميس بالسفر الى روسيا مع فريقه، حيث تم اعتقاله بناء لطلب المدعي العام في بلاده، على خلفية الحكم عليه في هولندا بالسجن ست سنوات، بعد إدانته بتهريب نحو 1350 كيلوجراماً من الكوكايين في مطلع العام 2020.
وسيكون على المدعي العام الهولندي تزويد السلطات الإماراتية بالوثائق المطلوبة خلال 48 ساعة من الاعتقال، للموافقة على تسليم اللاعب، الذي لجأ مديرو شركته الى المحامين، بمن فيهم الروس، الا ان ذلك دونه صعوبات، لكونه لا يحمل الجنسية الروسية.
وكانت محكمة في أمستردام حكمت على بروميس أيضاً في حزيران - يونيو 2023 بالسجن لعام ونصف بتهمة تورطه في حادث طعن لأحد أقربائه.
ويلعب بروميس مع سبارتاك، وهو خاض 21 مباراة هذا الموسم، سجل فيها ثمانية أهداف وثماني تمريرات حاسمة، وقد سبق له اللعب مع إشبيلية الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، وخاض 50 مباراة مع منتخب هولندا.

بعد اعتقال النجم الهولندي في دبيّ .. السجن ينتظره لست سنوات !!

رياضة

كرة القدم

كوينسي بروميس

سبارتاك موسكو

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