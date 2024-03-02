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أقصر مُدّة لعقد في التاريخ .. يوم واحد !!

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أقصر مُدّة لعقد في التاريخ .. يوم واحد !!
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كرة القدم

2024-03-02 | 07:09
أقصر مُدّة لعقد في التاريخ .. يوم واحد !!

انتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 2007 وحصل على الجنسية

سلّم نادي سياتل ساوندرز في الدوري الأميركي بطله المحبوب أوزفالدو "أوزي" ألونسو أقصر عقد في تاريخ كرة القدم.
وكان ألونسو البالغ من العمر 38 عاماً، قد أمضى تسع سنوات في ساوندرز، قبل أن يغادره في العام 2018.
وبعد فترات له في مينيسوتا يونايتد وأتلانتا يونايتد، قرّر لاعب خط الوسط الكوبي، أنّ الوقت قد حان لتعليق حذائه، لكنّه أراد الاعتزال مع النادي الأقرب إلى قلبه.
وبالأمس، تم تسليم اللاعب عقداً ليوم واحد لتحقيق رغبته، وقال ساوندرز في بيان "إن اللاعب الكوبي سيعود هذا الأسبوع لتوقيع عقد ليوم واحد لأنّه يجسّد روح النادي وهو يمتلك مهارات في الملعب وشخصية قيادية".
وانتقل ألونسو إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 2007، وحصل على الجنسية الاميركية، وسيقام حفل خاص لتكريمه في المباراة المقبلة للفريق مع أوستن إف سي.
 
أقصر مُدّة لعقد في التاريخ .. يوم واحد !!

رياضة

كرة القدم

سياتل ساوندرز

الدوري الأميركي أوزفالدو ألونسو

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