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فيديو - مانزانو أشعل الجدل بإلغاء هدف وطرد بيلينجهام

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فيديو - مانزانو أشعل الجدل بإلغاء هدف وطرد بيلينجهام
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كرة القدم

2024-03-03 | 04:07
فيديو - مانزانو أشعل الجدل بإلغاء هدف وطرد بيلينجهام

بسبب الصافرة التي أطلقها وأنهى بها مباراة فالنسيا وريال مدريد

تسبب الحكم الدولي جيل مانزانو بجدل واسع في وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الصافرة التي أطلقها وأنهى بها مباراة فالنسيا وريال مدريد ضمن الجولة 27 من الدوري الاسباني.
وكان الريال ينفذ ركلة ركنية عندما أطلق مانزانو صافرته، لحظة كرة عرضية من ابراهيم دياز أنهاها بيلينجهام برأسية في الشباك، مُعدّلاً النتيجة إلى (3-2).
لكن الحكم ألغى الهدف، معلناً نهاية المباراة بالتعادل (2-2)، فثار الجمهور معترضاً أو مُهنئاً، وأشار البعض الى أن القرار نفسه اتخذه مانزانو في الشوط الاول حارماً فالنسيا من هجمة واعدة جداً.
وأدى الاعتراض العنيف من بيلينجهام على الحكم الى طرده بعد نهاية اللقاء، اذ كتب مانزانو في تقريره أن اللاعب قال له (It’s a f*cking goal, the ball is in the air. What the f*ck is that).

 
 
فيديو - مانزانو أشعل الجدل بإلغاء هدف وطرد بيلينجهام

رياضة

كرة القدم

جيل مانزانو

فالنسيا

ريال مدريد

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