فيديو - جود بيلينجهام مُبتسماً يوّقع للمعجبين ويتحدث معهم

مُتجاهلاً أن البطاقة الحمراء قد تؤدي الى ايقافه لفترة شهر

جدل واسع تسبب به الحكم الدولي جيل مانزانو بسبب الصافرة التي أطلقها وأنهى بها مباراة فالنسيا وريال مدريد ضمن الجولة 27 من الدوري الاسباني، والتي نتج عنها هدف لجود بيلينجهام، لم يحتسبه.

وأدى الاعتراض العنيف من بيلينجهام على الحكم الى طرده بعد نهاية اللقاء، اذ كتب مانزانو في تقريره أن اللاعب قال له (It’s a f*cking goal, the ball is in the air. What the f*ck is that).

وعلى الرغم من ذلك، نشرت صفحات ومواقع ريال مدريد فيديو للنجم الانجليزي بعد المباراة وهو مُبتسم ويوّقع للمعجبين ويتحدث معهم، مُتجاهلاً أن البطاقة الحمراء قد تؤدي الى ايقافه لفترة شهر، علماً أن ناديه سيعترض عليها حكماً.