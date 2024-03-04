هل حدد كريستيانو رونالدو بالفعل موعد اعتزاله؟

أنهى كريستيانو رونالدو عام 2023 كأفضل هداف في العالم

أنهى كريستيانو رونالدو عام 2023 كأفضل هداف في العالم، حيث هز الشباك 53 مرة مع فريق النصر السعودي وأظهر أنه، في سن 39 عاماً، لا يزال في حالة بدنية مثالية.

ومع ذلك، يدرك النجم البرتغالي تماماً أنّ نهاية مسيرته الكروية تقترب بسرعة، ويبدو أنّه ناقش بالفعل مسألة اعتزاله مع عائلته، والدليل على ذلك هو أنّ جورجينا رودريغيز، أعطت تلميحاً عن الوقت الذي يتطلع فيه إلى تعليق حذائه.

فخلال أسبوع الموضة في باريس، شاركت جورجينا في عرض أزياء العلامة التجارية المرموقة "Vetements"، مرتدية فستاناً أحمر طويلاً مزيّناً بإسم "رونالدو" على الصدر مرفقاً بالرقم سبعة وتوقيعاً مخصصاً من النجم البرتغالي، وعبارة "من أجل حب حياتي، جيو، كريستيانو رونالدو".

كما ظهرت جورجينا في مقطع فيديو، كشفت فيه للمغنية الصربية يلينا كارلوا أثناء وجودهما وراء الكواليس، عن موعد اعتزال رونالدو، وقالت "بعد عام واحد يعتزل، أو ربما عامين، لا أعرف".

ومع إقامة يورو 2024 في ألمانيا في حزيران - يونيو، يبدو من المرجح أن يشارك البرتغالي في البطولة، وينهي فترة عقده مع فريق دوري المحترفين السعودي، ويعلن اعتزاله كلاعب كرة قدم محترف، عندما يبلغ من العمر 40 عاماً.



