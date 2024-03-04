المدعي العام سيستأنف الحكم على لاعب برشلونة

أعلن مكتب المدعي العام في عاصمة كاتالونيا، أنه سيستأنف الحكم

أعلن مكتب المدعي العام في عاصمة كاتالونيا، أنه سيستأنف الحكم على لاعب برشلونة السابق داني ألفيس، والذي صدر بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة شابة في حمام ملهى ساتون الليلي في مدينة برشلونة، ساعياً لإلغاء الظروف المخففة، وزيادة عقوبة السجن.

ووفقاً لمصادر قانونية، فإن مكتب المدعي العام، يُعدّ بالفعل طلب الاستئناف ضد حكم المحكمة، الذي فرض عقوبة بالسجن المُخفف لمدة أربع سنوات ونصف، بالاستناد الى تطبيق عامل التعويض البالغ 150 ألف يورو الذي قدمه للضحية في حالة الإدانة.

كان هذا التصرّف هو الذي سمح لمحكمة برشلونة بتخفيض عقوبة لاعب كرة القدم البرازيلي إلى أربع سنوات ونصف في السجن، وهو الحد الأدنى في حالة الاعتداء الجنسي، وقد عارض كل من المدعي العام والادعاء الخاص تطبيق هذا الظرف المخفف للتعويض.

وخلص الطرفان إلى أنه مبلغ حددته قاضية التحقيق ككفالة لألفيس عندما حاكمته، على الرغم من حقيقة أن الدفاع طلب لاحقا في عدة مناسبات تسليمه إلى الضحية، التي لم تقبله، فيما استفاد اللاعب من قدرته الاقتصادية المريحة.



