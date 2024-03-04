المشجع الذي سقط من المُدرّج صاحب سوابق وضرب ولكم

تبين أن مشجع ليدز يونايتد الذي سقط من الطبقة العليا من منصة ملعب ستامفورد بريدج، هو من مثيري الشغب سيئ السمعة، الذين تم حبسهم ذات مرة، بسبب قيامه بلكم حارس مرمى إنجلترا السابق كريس كيركلاند.وكان المشجع قد تلقى رعاية طبية، وتم نقله إلى المستشفى، بعد سقوطه أثناء احتفاله بهدف في شيد إند خلال هزيمة فريقه ليدز في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، ليتبين أنه نفسه آرون كاولي، البالغ 33 عاماً، وفقا لصحيفة دايلي ميل.وحُكم على كاولي بالسجن لمدة أربعة أشهر، وصدر بحقه أمر بحظر كرة القدم لمدة ست سنوات، بسبب اقتحام الملعب ومهاجمة كيركلاند حارس شيفيلد وينزداي خلال مباراة متلفزة في البطولة في العام 2012، وأقر بأنه مذنب في الاعتداء.