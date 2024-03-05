الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم
A-
A+

كرة القدم

2024-03-04 | 23:54
صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

من المقرر افتتاح أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

من المقرر افتتاح أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم، في مدينة دبي العام المقبل ..
وفي التفاصيل، فإن "هذا هو عالم ريال مدريد" ستكون مدينة ملاهي مغامرات كاملة مع الأفعوانية والمعارض الرياضية والتحديات والواقع الافتراضي.
وقد تم تصور دخول المنتزه الترفيهي على أنه شعور لا يختلف عن المشي في شوارع مدريد، إذ ستبدو المباني في الحديقة، الواقعة على طول ما أطلق عليه اسم "شارع الأبطال" مثل البنية التحتية الإسبانية التقليدية.
 

وسيظهر في الشارع نفسه، مطعم ضخم يحمل اسم "هلا مدريد"، بسعة استيعابية 15 ألف شخص، وإلى جانبه ملعب تدريب، ومتجر ريال مدريد.
أما أولئك الذين يهتمون أكثر بتاريخ النادي، فيمكنهم التوجه إلى "عالم النجوم" لاستكشاف رحلة عبر ثقافة الفوز في ريال مدريد، حيث يقابل الزوار أحدث تقنيات التدريب، ويمكنهم المشاركة في التحديات لفريق كرة القدم.
 

كما تعد التجارب المستقبلية التي أنشأها الواقع الافتراضي مذهلة من خلال نموذج Plaza de la Cibeles الذي يقضي بترك المشاركين يشعرون وكأنهم لاعبون يحتفلون بدوري أبطال أوروبا في ساحة مدريد الأسطورية.


صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

هلا مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس
فيديو - رونالدو ووالدته على رغوة فنجان الكابوتشينو !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس
23:58

عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس

بسبب القيادة على الجانب الخطأ من الطريق

23:58

عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس

بسبب القيادة على الجانب الخطأ من الطريق

فيديو - رونالدو ووالدته على رغوة فنجان الكابوتشينو !!
23:48

فيديو - رونالدو ووالدته على رغوة فنجان الكابوتشينو !!

فاجأ نادل في أحد المطاعم والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

23:48

فيديو - رونالدو ووالدته على رغوة فنجان الكابوتشينو !!

فاجأ نادل في أحد المطاعم والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024