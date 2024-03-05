صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

من المقرر افتتاح أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

من المقرر افتتاح أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم، في مدينة دبي العام المقبل ..

وفي التفاصيل، فإن "هذا هو عالم ريال مدريد" ستكون مدينة ملاهي مغامرات كاملة مع الأفعوانية والمعارض الرياضية والتحديات والواقع الافتراضي.

وقد تم تصور دخول المنتزه الترفيهي على أنه شعور لا يختلف عن المشي في شوارع مدريد، إذ ستبدو المباني في الحديقة، الواقعة على طول ما أطلق عليه اسم "شارع الأبطال" مثل البنية التحتية الإسبانية التقليدية.



وسيظهر في الشارع نفسه، مطعم ضخم يحمل اسم "هلا مدريد"، بسعة استيعابية 15 ألف شخص، وإلى جانبه ملعب تدريب، ومتجر ريال مدريد.

أما أولئك الذين يهتمون أكثر بتاريخ النادي، فيمكنهم التوجه إلى "عالم النجوم" لاستكشاف رحلة عبر ثقافة الفوز في ريال مدريد، حيث يقابل الزوار أحدث تقنيات التدريب، ويمكنهم المشاركة في التحديات لفريق كرة القدم. وسيظهر في الشارع نفسه، مطعم ضخم يحمل اسم "هلا مدريد"، بسعة استيعابية 15 ألف شخص، وإلى جانبه ملعب تدريب، ومتجر ريال مدريد.أما أولئك الذين يهتمون أكثر بتاريخ النادي، فيمكنهم التوجه إلى "عالم النجوم" لاستكشاف رحلة عبر ثقافة الفوز في ريال مدريد، حيث يقابل الزوار أحدث تقنيات التدريب، ويمكنهم المشاركة في التحديات لفريق كرة القدم.