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مقتل لاعب مغربي في إشبيلية .. هذه هي الأسباب

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مقتل لاعب مغربي في إشبيلية .. هذه هي الأسباب
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كرة القدم

2024-03-06 | 02:20
مقتل لاعب مغربي في إشبيلية .. هذه هي الأسباب

لاعب نادي أتلتيكو ليبرتاد الإسباني

قُتل المغربي رضا أرشاد، البالغ 21 عاماً لاعب نادي أتلتيكو ليبرتاد الإسباني، الناشط في دوري الهواة، بطعنة سكين، صباح الأحد الماضي، في حيّ سانتا كلارا في مدينة إشبيلية، وقد أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية رجلين بتهمة ارتكاب الجريمة.
ونشر النادي على منصة إكس تدوينة نعى فيها لاعبه "بألم عميق في قلب نادي أتلتيكو ليبرتاد، يؤسفنا أن نعلن وفاة لاعبنا الكبير رضا .. شاب لديه أحلام وأهداف في الحياة أخذتها منا يد قاسية لا ترحم، أرقد بسلام .. سنفتقدك".
وقال بيدرو فيرنانديز، مندوب الحكومة في الأندلس "يبدو أن نقاشا حصل بين الضحية والمشتبه فيهما في ملهى ليلي، وانتقل إلى الشارع، ونتجت عنه وفاة اللاعب المغربي".

مقتل لاعب مغربي في إشبيلية .. هذه هي الأسباب

رياضة

كرة القدم

رضا أرشاد

أتلتيكو ليبرتاد

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