مضارب جولف ومعاول جليد وأسلحة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا

قبل المباراة التي خسرها ريال سوسيداد (1-2) في دوري أبطال أوروبا

صادرت الشرطة مضارب الجولف ومعاول الجليد و"أسلحة" قبل المباراة التي خسرها ريال سوسيداد (1-2) في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في سان سيباستيان، إذ كانت السلطات الإسبانية مشغولة بتحديد مثيري الشغب المحتملين.

وزعمت تقارير أن 50 من مشجعي سوسيداد و100 من مشجعي باريس سان جيرمان، قد تم إيقافهم وتفتيشهم من قبل الشرطة، وجرى العثور على مجموعة من الأسلحة، بما فيها 15 مضرب جولف، وثلاثة فؤوس معول ثلج، وزوجين من منفضات المفصل، وسكاكين وحتى عكاز، كما تم القبض على المشجعين مع واقيات الفم والمفكات والمطارق والمشاعل، بالإضافة إلى أقنعة لإخفاء هوياتهم.

ولدى مشجعي باريس سان جيرمان تاريخ من العنف في دوري أبطال أوروبا، وقد اشتبكوا هذا الموسم مع مشجعي نيوكاسل وميلان، ويتسبب أن ألتراس الفريق الفرنسي بالمشاكل في رحلاتهم الأوروبية.



