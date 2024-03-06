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فيديو - ما هي قصة الطفل برونو وتشافي ولاعبي برشلونة؟

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فيديو - ما هي قصة الطفل برونو وتشافي ولاعبي برشلونة؟
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كرة القدم

2024-03-06 | 02:26
فيديو - ما هي قصة الطفل برونو وتشافي ولاعبي برشلونة؟

تمت دعوة برونو لزيارة مقر تدريبات النادي مع والديه

فرّح نادي برشلونة الطفل برونو، الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، ويواجه مرضاً خطيراً، يتطلب منه استخدام كرسي متحرك كهربائي، وهو الذي ابتكر في كرنفال محليّ زي "تشافي في مؤتمر صحفي".
فبمساعدة عائلته، ابتكر برونو زيّاً ارتداه وهو جالس على كرسيه المتحرك، وأمامه طاولة تحمل ميكروفونات وسائل الإعلام وحتى شعارات الراعي. 
وجذب هذا الزي الفريد الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشر على نطاق واسع، بفضل مؤسسة نادي برشلونة لكرة القدم ومشروع "Ilusiones"، الذي يربط الأطفال المصابين بأمراض خطيرة بأبطال النادي.
وتمت دعوة برونو لزيارة مقر تدريبات النادي مع والديه، حيث تمكن من رؤية غرفة الصحافة التي ألهمت زيه، ولدهشته، ظهر تشافي وسلّمه قميص النادي بعد أن عانقه.
ثمّ طرح برونو أسئلة على تشافي كما لو كان في مؤتمر صحفي حقيقي، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، حيث انتقل المدرب ومعه الطفل الى حيث يتدرّب الفريق الأوّل، ما سمح له بمقابلة اللاعبين شخصياً.
 
 
 
فيديو - ما هي قصة الطفل برونو وتشافي ولاعبي برشلونة؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

تشافي

برونو

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