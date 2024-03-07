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فيديو - هدف رائع بكعب القدم لسيدات البرازيل

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فيديو - هدف رائع بكعب القدم لسيدات البرازيل
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كرة القدم

2024-03-07 | 00:51
فيديو - هدف رائع بكعب القدم لسيدات البرازيل

تخطى منتخب سيدات البرازيل منافسه منتخب المكسيك (3-0)

تخطى منتخب سيدات البرازيل منافسه منتخب المكسيك (3-0) في ملعب سناب دراجون في سان دييغو، ليتقدم إلى نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2024.
وجاء هدفا أدريانا وأنطونيا في الشوط الأول إلى جانب بطاقة حمراء مُنحت للمكسيكية هيرنانديز بعد مراجعة "الفار"، قبل أن تُكمل ياسميم سلسلة تمريرات رائعة بهدف بالكعب في الدقيقة الثانية من اشلوط الثاني، يحمل لمسة برازيلية صرف.
وبذلك، خرجت المكسيك من النسخة الافتتاحية للسيدات من الكأس الذهبية في الدور قبل النهائي، فيما تنتظر البرازيل نتيجة المباراة نصف النهائية الثانية بين كندا والولايات المتحدة لمعرفة الفريق الذي ستواجهه في النهائي.
 
فيديو - هدف رائع بكعب القدم لسيدات البرازيل

رياضة

كرة القدم

كأس الكونكاكاف الذهبية

ياسميم

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