فيديو - الاعلام الألماني يهاجم فينيسيوس "فضيحة" !!

تحدثت وسائل الإعلام عن "فضيحة" لعدم طرد اللاعب البرازيلي

أثارت البطاقة الحمراء التي تم تجاهلها لفينيسيوس جونيور في تعادل فريقه ريال مدريد (1-1) مع ضيفه لايبزيغ الالماني، في اياب الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، غضباً في ألمانيا، حيث تحدثت وسائل الإعلام عن "فضيحة" لعدم طرد اللاعب البرازيلي بعد دفعه المنافس أوربان عمداً.

وتسالت بعض وسائل الإعلام عما كان سيحدث لو دفع أوربان بفينيسيوس وليس العكس، واعتبر هؤلاء أن لاعب لايبزيغ كان سينال البطاقة الحمراء.

بعض الشكاوى الألمانية لم تأت فقط من وسائل الإعلام، ولكن أيضا من لاعبي لايبزيغ، الذين رأوا اختلافاً في معاملة الحكم لهم وللاعبي ريال مدريد، كما قال أوربان نفسه "لسوء الحظ، لا يملك الحكام الشجاعة لطرد هؤلاء اللاعبين، لقد أمسك بي من رقبتي بكلتا يديه، إنه عدم احترام".

وبلا شك، كانت وسائل الإعلام الألمانية الأكثر قسوة بشأن ما فعله فينيسيوس، حيث عنونت بيلد "فضيحة على خنق فينيسيوس" في نسختها على الإنترنت.