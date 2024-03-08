الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

المدير الرياضي السابق لريال مدريد يهاجم فينيسيوس بعنف

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المدير الرياضي السابق لريال مدريد يهاجم فينيسيوس بعنف
A-
A+

كرة القدم

2024-03-07 | 23:11
المدير الرياضي السابق لريال مدريد يهاجم فينيسيوس بعنف

لا توجد مباراة تغيب عنها بعض المسرحيات المثيرة للجدل

كان فينيسيوس مرة أخرى بطل الرواية ضد لايبزيغ الالماني، ليس فقط في الجانب الرياضي، حيث لا توجد مباراة تغيب عنها بعض المسرحيات المثيرة للجدل، التي يشارك فيها البرازيلي. 
ولم تكن مباراة الإياب من الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا التي انتهت الى التعادل استثناء، وهي جولة تجاوزها ريال مدريد بصعوبات جمّة.
كانت المسرحية التي أشعلت الجميع دفعة من فينيسيوس لأوربان، كانت في رأي العديد من المحللين، تستحق البطاقة الحمراء، وكان من شأن ذلك أن يعقد الأمور أكثر بالنسبة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.
لم يعجب تصرف فينيسيوس، المدير الرياضي السابق لريال مدريد، بيدجا مياتوفيتش، فقال "قميص ريال مدريد لا يتسامح مع هذا النوع من السلوك، ربما يفعل فريق آخر"، وأضاف "أنصحه بإيجاد طريقة للتهدئة وإلا فلن يصبح لاعبا رائعاً".
وتابع مياتوفيتش "إنه لاعب مختلف، إنه يصنع الفرق، إنه يستحق كل الاحترام، إنه لاعب رائع، لكن يجب عليه تغيير سلوكه، يصرخ على منافسيه وزملائه في الفريق، عليهم تهدئته كما لو كان صبياً، يجب تغيير الكثير حول هذا الأمر، وإجراء تغيير جذري، كل شيء جيد في كرة القدم سيدمر بمعنى آخر".
وأصر لاعب ريال مدريد السابق على أنه "لا أحد يفهم هذا السلوك، هذا يفاجئني ويفاجئ البشرية جمعاء، وإذا حدث هذا ضد ريال مدريد، فسنتهم الاتحاد الأوروبي، علينا أن نكون موضوعيين، تصرفات فينيسيوس هذه محبطة، ولا أعرف ما إذا كان يجب إخراجه من الملعب لأنه قد يترك الفريق بعشرة لاعبين".
 
 

المدير الرياضي السابق لريال مدريد يهاجم فينيسيوس بعنف

رياضة

كرة القدم

فينيسيوس

لايبزيغ

ريال مدريد

بيدجا مياتوفيتش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الاعلام الألماني يهاجم فينيسيوس "فضيحة" !!
تعرّض مُشجعين لبرايتون للطعن في العاصمة الايطالية

اقرأ ايضا في كرة القدم

موهبة غانا وشبيه ألفونسو ديفيز يتدرب في برشلونة
23:48

موهبة غانا وشبيه ألفونسو ديفيز يتدرب في برشلونة

تطرق الجوهرة الأولى التي انتجها "أسود أكرا" في غانا أبواب الأندية

23:48

موهبة غانا وشبيه ألفونسو ديفيز يتدرب في برشلونة

تطرق الجوهرة الأولى التي انتجها "أسود أكرا" في غانا أبواب الأندية

فيديو - ميسي وسواريز قادا انتر ميامي الى تعادل مثير
23:38

فيديو - ميسي وسواريز قادا انتر ميامي الى تعادل مثير

خطف انتر ميامي تعادلاً مثيراً (2-2) مع ناشفيل

23:38

فيديو - ميسي وسواريز قادا انتر ميامي الى تعادل مثير

خطف انتر ميامي تعادلاً مثيراً (2-2) مع ناشفيل

نجت من الأسر في فلسطين المحتلة بفضل ميسي
23:25

نجت من الأسر في فلسطين المحتلة بفضل ميسي

تجنبت الاختطاف من قبل عناصر حركة حماس

23:25

نجت من الأسر في فلسطين المحتلة بفضل ميسي

تجنبت الاختطاف من قبل عناصر حركة حماس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024