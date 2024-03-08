المدير الرياضي السابق لريال مدريد يهاجم فينيسيوس بعنف

لا توجد مباراة تغيب عنها بعض المسرحيات المثيرة للجدل

كان فينيسيوس مرة أخرى بطل الرواية ضد لايبزيغ الالماني، ليس فقط في الجانب الرياضي، حيث لا توجد مباراة تغيب عنها بعض المسرحيات المثيرة للجدل، التي يشارك فيها البرازيلي.

ولم تكن مباراة الإياب من الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا التي انتهت الى التعادل استثناء، وهي جولة تجاوزها ريال مدريد بصعوبات جمّة.

كانت المسرحية التي أشعلت الجميع دفعة من فينيسيوس لأوربان، كانت في رأي العديد من المحللين، تستحق البطاقة الحمراء، وكان من شأن ذلك أن يعقد الأمور أكثر بالنسبة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

لم يعجب تصرف فينيسيوس، المدير الرياضي السابق لريال مدريد، بيدجا مياتوفيتش، فقال "قميص ريال مدريد لا يتسامح مع هذا النوع من السلوك، ربما يفعل فريق آخر"، وأضاف "أنصحه بإيجاد طريقة للتهدئة وإلا فلن يصبح لاعبا رائعاً".

وتابع مياتوفيتش "إنه لاعب مختلف، إنه يصنع الفرق، إنه يستحق كل الاحترام، إنه لاعب رائع، لكن يجب عليه تغيير سلوكه، يصرخ على منافسيه وزملائه في الفريق، عليهم تهدئته كما لو كان صبياً، يجب تغيير الكثير حول هذا الأمر، وإجراء تغيير جذري، كل شيء جيد في كرة القدم سيدمر بمعنى آخر".

وأصر لاعب ريال مدريد السابق على أنه "لا أحد يفهم هذا السلوك، هذا يفاجئني ويفاجئ البشرية جمعاء، وإذا حدث هذا ضد ريال مدريد، فسنتهم الاتحاد الأوروبي، علينا أن نكون موضوعيين، تصرفات فينيسيوس هذه محبطة، ولا أعرف ما إذا كان يجب إخراجه من الملعب لأنه قد يترك الفريق بعشرة لاعبين".