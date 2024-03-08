هل يكون ماسون جرينوود خيار برشلونة هذا الصيف؟

بعد أن أعلن خيتافي عن اهتمامه بالاحتفاط بماسون جرينوود

بعد أن أعلن خيتافي عن اهتمامه بالاحتفاط بماسون جرينوود، المعار من مانشستر يونايتد للموسم المقبل، أصبح مستقبل اللاعب غير مؤكّد، لكن التقارير في كاتالونيا تقول إن برشلونة مستعد لجلب المهاجم الإنجليزي.

فوفقاً لصحيفة سبورت، يرى برشلونة أنّ اللاعب الإنجليزي خيار منخفض التكلفة لفصل الصيف، نسبة الى وضع النادي المالي السيء جدّاً، لكنه لم يلتزم بأي شيء، مدركاً لمقدار الأموال التي سيتعين عليهم إنفاقها، لكن البلاوغرانا تواصل مع محيط اللاعب لمعرفة مدى استعداده للانتقال إلى صفوفه.

وأجبر اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، على الخروج من مانشستر يونايتد، بسبب رد فعل المشجعين، بعد اتهامه بمحاولة الاغتصاب والسلوك القسري والاعتداء مع الأذى الجسدي.

وقال المالك الجزئي السير جيم راتكليف، إن "الشياطين الحمر" سيتخذون قراراً في نهاية الموسم بشأن جرينوود، الذي سجل هذا الموسم 8 أهداف و 5 تمريرات حاسمة في 26 مباراة مع خيتافي.



