ايقاف مباراة في الاردن بسبب وفاة مشجع

أعلن الحكم محمد مفيد، ايقاف مباراة الرمثا والحسين إربد، التي كانت جارية على ملعب الحسن يوم أمس الجمعة، ضمن الجولة 14 من الدوري الأردني لكرة القدم، بسبب وفاة مشجع لأصحاب الأرض بسبب نوبة قلبية ألمّت به وهو يتابع المباراة من المدرج.وكان الحسن إربد متقدماً بخماسية نظيفة حين أوقف الحكم المباراة عند الدقيقة 77، وقد نعى نادي الحسين إربد المشجع المتوفى "أسرة نادي الحسين تعزي نادي الرمثا بوفاة المشجع أشرف أبو يارا أثناء مباراة الحسين والرمثا .. إنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجركم".ويحتل الحسين إربد صدارة الدوري الأردني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الرمثا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.