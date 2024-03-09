مدرب مانشستر يونايتد يُحدد المسؤولية عن نتائج فريقه

يعتقد إريك تن هاج أنه كان ليحقّق نسبة فوز تصل إلى 75% كمدرب لمانشستر يونايتد لولا الإصابات التي يدعي أنه لن يتمكن أي فريق من التعامل معها.وكان هذا موسماً ثانياً سيئاً للمدرب الهولندي، وتزداد الضغوط عليه مع مرور الوقت، وخاصة بعد الخسارة (1-3) امام الغريم مانشستر سيتي في مباراة اضطر فيها أحمر المدينة لإشراك لاعبي الاحتياط.وقبل مباراة السبت، تم استبعاد ماركوس راشفورد وجوني إيفانز بعد خروجهما في ديربي مانشستر، كما انضمّ عمَري فورسون إلى قائمة الإصابات.وكشف تين هاع مؤخّراً، أنّ راشفورد وإيفانز تعافيا بعد الديربي، وسيكونا متاحين للمباراة المقبلة، كما أمل أن يعود هاري ماجواير وآرون وان-بيساكا وراسموس هوجلوند قبل مباراة الكأس ضد الغريم ليفربول.لعبت الإصابات دوراً رئيسياً في تراجع أداء الفريق هذا الموسم، ويعتقد الهولندي أنه كان سيفوز بأكثر من 61 من أول 100 مباراة له كمدرّب لولاها، ويظنّ أنّه لو كان لديه لاعبين من دون إصابات، لكان من السهل تحقيق 70 أو 75 فوزاً.