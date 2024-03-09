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ما هو الشعار على جوارب الرئيس دا سيلفا في الاجتماعات الرسمية؟

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ما هو الشعار على جوارب الرئيس دا سيلفا في الاجتماعات الرسمية؟
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كرة القدم

2024-03-09 | 04:37
ما هو الشعار على جوارب الرئيس دا سيلفا في الاجتماعات الرسمية؟

صورة للرئيس لولا دا سيلفا وهو ينتعل جوارب عليها شعار

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل صورة للرئيس لولا دا سيلفا وهو ينتعل جوارب عليها شعار ناديه المفضل، على الرغم من كونه في اجتماعات رسمية.
وكان الرئيس دا سيلفا يضع في قدميه جوارب على شعار نادي كورينثيانز، الذي يعتبر أحد الأندية الطليعية في بلاده، فهو بطل العالم للاندية مرتين، وليبرتادوريس مرة، وكوبا سود أميركانا مرة، والدوري البرازيلي سبع مرات، وكأس البرازيل ثلاث مرات، وكأس السوبر مرة، وسواها من الالقاب.

ما هو الشعار على جوارب الرئيس دا سيلفا في الاجتماعات الرسمية؟

رياضة

كرة القدم

لولا دا سيلفا

كورينثيانز

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