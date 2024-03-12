"السوبر ليغ" يقتحم البريمييرليج .. الستة الكبار يناقشون العودة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن ستة أندية انجليزية كبرى، عادت الى طاولة النقاش للبحص في انضمامها الى بطولة "السوبر ليغ"، الى جانب قطبيها ريال مدريد وبرشلونة.واستأنفت الأندية الستة من الدوري الإنجليزي المحادثات مع شركة (A22) الاميركية التي تروج للمسابقة التي نالت شرعية بحُكم محكمة العدل الاوروبية.وأشارت الصحيفة أن المحادثات بدأت مع صدور حكم االمحكمة في 21 كانون الاول - ديسمبر الماضي، والذي قضى بمنع احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتنظيم المسابقات.وكانت أندية أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي مشاركين مؤسسين في المشروع، الذي تم الإعلان عنه في 19 نيسان - أبريل 2021، ثم تراجعوا بسبب الانتقادات الحادة من مشجعيهم والضغوط من الحكومة البريطانية.