فيديو - تورام يعتدي على "عضو" سافيتش !!

فاز أتليتكو مدريد على ضيفه انتر ميلان (3-2) بركلات الترجيح

خلال المباراة التي انتهت بفوز أتليتكو مدريد على ضيفه انتر ميلان، رصدت العدسات مشهداً لنجم الفريق الايطالي، اللاعب الفرنسي ماركوس تورام، وهو يعتدي على مدافع الفريق الاسباني، المونتينيغري ستيفان سافيتش، من خلال لمس منطقته الحساسة.

وفاز أتليتكو مدريد على ضيفه انتر ميلان (3-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بفوز الفريق الاسباني (2-1) بعدما خسر ذهاباً (0-1)، فتأهل الى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.