فيديو لرونالدو يكتسح منصات التواصل الاجتماعي

نال 11.7 مليون مشاهدة على منصة إكس

حظي الفيديو الترويجي الذي شاركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدو فيديو أرفقه بعبارة "أريد أن أشارككم شيئاً خاصا كنت أعمل عليه (@erakulis_app) هو تطبيق صحي شامل يجمع كل ما أؤمن به، اللياقة البدنية والتغذية والتوازن العقلي، حقق أفضل نسخة من نفسك باتباع أسلوب حياة متوازن، وتعرف على المزيد عبر الرابط (http://erakulis.com)".

وحتى لحظة اعداد هذه الخبر، حصل الفيديو على 6 ملايين و300 ألف اعجاب على انستجرام، ونال 11.7 مليون مشاهدة على منصة إكس.