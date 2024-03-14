فيديو - مبابي يشتكي صاحب مطعم بسبب شطيرة !!

منحت المحامية المؤثر مهلة أسبوع واحد لتغيير الاسم

ذكرت إذاعة مونت كارلو، أن محمد هني، "المؤثر" ومالك أحد المطاعم المتخصصة بتقديم وجبات الكباب وأحد مشجعي مرسيليا، تلقى رسالة من دلفين فيرهايدن، محامية كيليان مبابي، تهدده فيها باللجوء إلى القضاء.

وفي رسالتها، منحت فيرهايدن المؤثر مهلة أسبوع واحد لتغيير الاسم الذي عُرفت به وجبة يقدمها مطعمه، ويشرحها بعبارة "خبز طازج ومستدير مثل رأس كيليان مبابي".

وقام هني بمشاركة الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء فيها "السيد هني يستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة من طرفنا".

ورد محمد "لم أعتقد أن لاعبا بهذا المستوى يفقد عقله ويجد الوقت لمهاجمتي من أجل شطيرة، ما فعلته فقط أنني سميت وجبة باسم اللاعب كما فعلت في عدة مرات، لم أسخر من مبابي قط، سميت وجبة فيما مضى باسم ديمتري باييت ولم يشتك، لأنه يملك القيم التي يفتقدها مبابي".