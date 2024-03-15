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شقيقة زوجة النجم الكوري ابتزته بفيديو جنسي فماذا حصل؟

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شقيقة زوجة النجم الكوري ابتزته بفيديو جنسي فماذا حصل؟
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كرة القدم

2024-03-15 | 06:04
شقيقة زوجة النجم الكوري ابتزته بفيديو جنسي فماذا حصل؟

بسبب مؤامرة قامت بها لابتزاز نجم نوتنغهام فورست

تم سجن شقيقة زوجة اللاعب هوانغ أوي جو، بسبب مؤامرة قامت بها كما قيل، لابتزاز نجم نوتنغهام فورست ...
ويزعم أن المهاجم، المعار إلى ألانيا سبور، صوّر شريطاً جنسياً مع صديقته السابقة دون موافقتها، وينفي هوانغ هذا الادعاء.
وظهر الفيديو بعد أن شاركت شقيقة زوجته مقاطع منه على وسائل التواصل، ليتم اتهامها والحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمحاولة ابتزاز هوانغ ونشر ما لا يحق له نشره.
وذكرت محكمة سيول أنّ المدعى عليها عممت الفيديو، عارفة بأنه سينتشر بشكل عشوائي، وأنّ "طبيعة جريمتها خطيرة للغاية".
واتهمت المرأة بمحاولة ابتزاز هوانغ عن طريق إرسال رسائل تقول إنّه سيكون الأمر ممتعاً إذا تم تسريب مقاطع الفيديو، وهي اعترفت بخطئها وطالبت اللاعب بمسامحتها، كما اعترفت أنّها "تسبّبت في ضرر كبير للضحايا وأنها نادمة بصدق على ما فعلته".
 
شقيقة زوجة النجم الكوري ابتزته بفيديو جنسي فماذا حصل؟

رياضة

كرة القدم

هوانغ أوي جو

نوتنغهام فورست

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