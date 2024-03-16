لماذا يُحرم بايرن ميونيخ من جمهوره في مواجهة أرسنال؟

يستعدّ أرسنال لمواجهة بايرن ميونيخ في مباراة كبيرة

يستعدّ أرسنال لمواجهة بايرن ميونيخ في مباراة كبيرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنّ مشجعي الفريق الألماني لن يتمكنوا من الحضور إلى ستاد الامارات.

ويعود السبب الى أن جمهور البايرن مُعاقب، بسبب قيام البعض منه بإلقاء المفرقعات النارية على أرض الملعب في مواجهة لاتسيو الايطالي، ما دفع بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم الى فرض غرامة 40 ألف يورو في تشرين الأول - أكتوبر الماضي لقيام الجمهور بالشيء نفسه في مباراة أخرى.

وتلقى البايرن تحذيراً يقول إنه إذا حدث ذلك مرة أخرى، فلن يتمكن مشجعوه من شراء تذاكر لمباراة خارج أرضهم، وبعد مباراة لاتسيو قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنفيذ عقوبة المنع، وستكون هذه المباراة ضد أرسنال.

إذاً، سيواجه بايرن المدفعجية من دون جماهيره في المباراة الآتية ضمن أكبر مسابقة كرة قدم للأندية في أوروبا، ويأمل النادي الإنجليزي في استخدام هذا الأمر لصالحه، إذ وصل فريق المدرب ميكيل أرتيتا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 14 عاماً.



