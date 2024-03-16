منتخب الأرجنتين يستدعي جوهرة ريال مدريد المخفيّة

استدعى خافيير ماسكيرانو، لاعب كرة القدم السابق في برشلونة، والمدرب الحالي لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، جوهرة ريال مدريد للتحضير لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.وشملت القائمة المُستدعاة لمنتخب الألبيسيليستي تحت 23 عاماً، اللاعب نيكو باز، نجم "كاستيا" الذي ظهر هذا الموسم لأول مرة رسمياً مع فريق ريال مدريد الأول في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، عندما لعب 13 دقيقة ضد سبورتينغ براغا التشيكي في سانتياغو برنابيو.وخلال فترة التوقف الدولية، ستلعب "الأرجنتين تحت 23 عاماً" ضد المكسيك يومي الجمعة 22 آذار - مارس والاثنين 25 منه، بعد أن تأهلت الى الأولمبياد المقبل.نيكو باز، المولود قبل 19 عاماً في سانتا كروز دي تينيريفي، يحمل جنسية إسبانية أرجنتينية مزدوجة، ولكن لم يتم استدعاؤه أبدا لأي من الفئات الدنيا من "لاروخا"، والدته إسبانية ووالده هو لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق بابلو باز.في كاستيا هذا الموسم، سجل تسعة أهداف في 20 مباراة، كما سجل هدفاً رائعاً في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي في البرنابيو.