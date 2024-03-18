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كمبيوتر "أوبتا" يحدد بطل دوري أبطال أوروبا المقبل

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كمبيوتر &quot;أوبتا&quot; يحدد بطل دوري أبطال أوروبا المقبل
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كرة القدم

2024-03-18 | 02:48
كمبيوتر "أوبتا" يحدد بطل دوري أبطال أوروبا المقبل

"أوبتا" متخصصة بإحصاءات كرة القدم

كما جرت العادة، توقع كمبيوتر "أوبتا"، المتخصصة بإحصاءات كرة القدم، الأندية التي ستتأهل الى نصف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن ثم الى النهائي، كما وإسم البطل.
واعتبر كمبيوتر "أوبتا"، أن مانشستر سيتي سيكون صاحب اليد الطولى في مواجهته مع ريال مدريد، بنسبة 62.26% للفريق الانجليزي مقابل 37.74% لنظيره الاسباني.
كما اعتبر الكومبيوتر أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو الافر حظاً بنسبة 61.12% على حساب برشلونة الإسباني بنسبة 38.88%.
وتوقع الكومبيوتر فوز أرسنال الإنجليزي على بايرن ميونيخ الألماني، بنسبة محدودة للغاية، بلغت 50.89% مقابل 49.11%، كما توقع فوز بروسيا دورتموند الألماني بنسبة 53.28% مقابل 46.72% على أتلتيكو مدريد الإسباني.
وفي نصف النهائي، توقع الكومبيوتر فوز مانشستر سيتي على أرسنال، وباريس سان جيرمان على بروسيا دورتموند، كما رجّح كفة السيتي للاحتفاظ بلقبه بالفوز على باريس سان جيرمان.

كمبيوتر "أوبتا" يحدد بطل دوري أبطال أوروبا المقبل

رياضة

كرة القدم

أوبتا

دوري أبطال أوروبا

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