فيديو - مشاهد جديدة من العنف في قمّة الدوري التركي

سُلطّت الأضواء على الأحداث العنيفة التي تلت مباراة القمة

سُلطّت الأضواء على الأحداث العنيفة التي تلت مباراة القمة في الجولة ٣٠ من الدوري التركي الممتاز، حيث سقط طرابزون سبور، امام ضيفه فنربخشة (٢-٣)،على ملعب شينول جونيش ستاديوم.

وإذا كان الملعب قد شهد أعمال عنف شارك فيها عدد من اللاعبين والجمهور، وبالأخص جمهور صاحب الارض مع لاعبي الفريق المنافس، فقد كان اللافت ما تسرّب من اشتباكات بين إداريي النادي الضيف وبعض جمهور النادي المضيف، وقد أصيب أحدهم بحجر في رأسه.

ويتصدر غلطة سراي الدوري برصيد ٨١ نقطة، بفارق نقطتين عن فنربخشة، فيما يحتل طرابزون سبور المرتبة الثالثة برصيد ٤٩ نقطة.