صورة - هل يعاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة؟

نشر رونالدو صورة له وهو مستلقي أمام حمام سباحة

هل يعاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، من إصابة لم يُعلن عنها؟ ..

فقد نشر رونالدو، البالغ 39 عاماً، صورة له وهو مستلقي أمام حمام سباحة، حيث يقضي إجازة قصيرة قبل التحاقه بمعسكر لمنتخب البرتغال، استعداداً لخوض مباراة ودية تحضيرية لـ"يورو 2024".

وذكرت talk sport الإنجليزية، أن الصورة تظهر بوضوح إصابة رونالدوعلى مستوى مشط القدمين، حيث ظهرا مليئين بالتورمات والكدمات، ما أصاب المشجعين بالذهول، ويُحتمل أن ذلك هو ما دفع بالمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز لإراحته عن مواجهة السويد وديا يوم الخميس المقبل.