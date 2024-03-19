الهلال السوداني يلعب في الدوري التنزاني !!

تلقى نادي الهلال، وهو أشهر أندية السودان، رداً رسمياً على كتابٍ كان قد أرسله إلى الاتحاد التنزاني لكرة القدم، تضمن موافقة مبدئية على المشاركة في الدوري الوطني، ابتداءً من الموسم المقبل.ويهدف نادي الهلال من هذا الخيار الى الاستمرار في لعب كرة القدم، والاحتفاظ بكينونته الفنية، بإعتبار أن الأنشطة الرياضية، بما فيها كرة القدم، متوقفة في السودان منذ فترة، بسبب الحرب السائدة في البلاد.ونشر نادي الهلال بياناً تضمن الموافقة المبدئية التي تلقاها من تنزانيا، بعد أن كان قد وجّه كُتباً مماثلة الى العديد من الاتحادات الإفريقية، أسوةً بما فعلت أندية سودانية أخرى.