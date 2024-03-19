أغنية جديدة - شاكيرا تُشبّه جيرار بيكيه بفولدمورت

استهدفت شاكيرا مرة جديدة حبيبها السابق جيرارد بيكيه، ووصفته بوحشية بأنه "فولدمورت"، الشخصية الشريرة ذات الشكل القبيح في سلسلة أفلام هاري بوتر.وانفصلت نجمة البوب الكولومبية عن أيقونة برشلونة بيكيه في العام 2022، بعد علاقة استمرت 11 عاماً، أنجبا خلالها طفلين، في خطوة لم تكن ودية على الإطلاق، خاصة أنّها اتت بعد أن اكتشفت الفنانة خيانة اللاعب السابق لها مع فتاة أخرى.ومنذ ذلك الوقت، توجهت شاكيرا له بعدّة أغنيات، وفي ألبومها الجديد، بعنوان Las Mujeres Ya No Lloran (النساء لا يبكين بعد الآن)، ظهرت اغنية موجهة الى بيكيه، وأغنية منفردة أخرى بعنوان Ultima تغني فيها "بالتأكيد مع مرور الوقت ستندم على ذلك، وفي يوم من الأيام سترغب في العودة إلى بابي".ورداً على سؤال من صحيفة التايمز عما إذا كان ذلك يستهدف بيكيه، أجابت شاكيرا "فولدمورت؟ ذلك الشخص الذي لا ينبغي ذكره؟ آمل أن تكون هذه الأغنية الأخيرة التي سأكتبها عن هذا الأمر، وله، لقد شعرت أنه لا يزال هناك شيء ما عالق، وكنت بحاجة لإخراجه".وأضافت "غنيت الأغنية لرئيس التسويق في سوني وبدأ في البكاء، لم أرَ رجلًا يبكي في الاستوديو الخاص بي من قبل". كما ادعت أنها أوقفت "حياتها المهنية" حتى تتمكن من أن تكون مع بيكيه، الذي كان يلعب في موطنه إسبانيا لبرشلونة طوال علاقتهما، قائلة أنّ كان هناك الكثير من التضحيات من أجل الحب.