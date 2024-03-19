مانشستر سيتي يقطف موهبة أميركا قبل عمالقة أوروبا

ذكرت تقارير صحفيّة أنّ مانشستر سيتي تفوّق على بعض الأندية المرموقة في كرة القدم العالمية ونجح في الحصول على توقيع الموهبة الأميركية كافان سوليفان.وكان اللاعب البالغ من العمر 14 عاماً، والذي يشحذ مهاراته حالياً في أكاديمية فيلادلفيا يونيون، موضوع تكهنات واهتمام مكثفين من عمالقة أوروبا، بما في ذلك ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.لكن يبدو أنّ فريق بيب جوارديولا هو الذي فاز بالسباق للحصول على توقيعه، وفقاً للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، ويبدو أنّ المدرب الاسباني، المعروف بنهجه في التفكير المستقبلي، وتطوير المواهب الشابة، يرى في سوليفان نجماً مستقبلياً، يمكن أن يتألّق على الساحة العالمية.وكافان ليس الموهبة الكروية الوحيدة في عائلته، فهو الشقيق الأصغر لكوين سوليفان، اللاعب البارز في فريق فيلادلفيا يونيون الأول ومنتخب الولايات المتحدّة، والذي ساهم أداؤه الحاسم والمميّز بوضع اسم شققيه على الخريطة في دوائر كرة القدم في أميركا.أما اللاعب المطلوب في أوروبا، فقد وصفه مدربه بأنّه صاحب موهبة نادرة، وقد حافظ على تواضعه، ما لفت انتباه الكشافة في مانشستر سيتي، الذي يمتلك خطة طموحة واستراتيجية للاعب.وتشير التقارير إلى أنّ النادي الإنجليزي يعتزم إرسال اللاعب إلى لوميل، وهو ناد بلجيكي ضمن شبكة مجموعة السيتي، عندما يبلغ من العمر 16 عاماً، حيث يمكن لسوليفان اكتساب خبرة أوروبية قيّمة، والتكيّف مع أسلوب لعب جديد، ومواصلة التطوّر في بيئة تنافسية، قبل العود ة إلى انجلترا في سن 18.