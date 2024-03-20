سيدات برشلونة تُهيمن على كرة القدم

تابع فريق سيدات برشلونة هيمنته على كرة القدم

تابع فريق سيدات برشلونة هيمنته على كرة القدم خلال المواسم الستة الأخيرة، التي أحرز خلالها لقب الدوري الاسباني أربع مرات وكأس الملكة أربع مرات، وكأس السوبر الاسباني أربع مرات وكأس دوري بطلات اوروبا مرتين، وهن في طريقهن حالياً إلى ألقاب محلية وأوروبية جديدة هذا الموسم.

وخلال هذه المواسم الستة، خاضت سيدات برشلونة 244 مباراة، فازت في 221 منها، تعادلت في 11 وخسرت 12 فقط، بمعدل انتصار وصل الى 91%.

وسجل الفريق في مبارياته الـ244 اجمالي 983 هدفاً بمعدل 4.03 هدف في المباراة، وتلقى 113 هدفاً بمعدل 0.46 في المباراة.



