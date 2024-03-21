منتخب عربي في مواجهة الكيان الصهيوني في أولمبياد باريس؟

جنبّت قرعة مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية، التي أجريت في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس منتخب مصر مواجهة منتخب الكيان الصهيوني.ووضعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبيّ اسبانيا والدومينيكان ووصيف القارة الآسيوية الأول (AFC2)، لكنها قد تكون مُحرجة إذا كان بطل القارة عربياً، حيث وضعته (AFC1) الى جانب منتخبات الكيان الصهيوني والباراغواي ومالي في المجموعة الرابعة.وأقيم حفل سحب القرعة في مبنى لو بولس، في ضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفرت عن التوزيع التالي:المجموعة الأولى: فرنسا - نيوزيلندا - الولايات المتحدة - (رابع كأس آسيا تحت 23 عاماً ضد غينيا).المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - ثالث كأس آسيا تحت 23 عاماً - أوكرانيا.المجموعة الثالثة: وصيف كأس آسيا تحت 23 عاماً - إسبانيا - مصر - جمهورية الدومينيكان.المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاماً - بارغواي - مالي - إسرائيل.ومن المقرر أن تنطلق بطولة آسيا تحت 23 عاماً يوم الخامس عشر من نيسان - أبريل الجاري في دولة قطر.