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لبنان يواجه استراليا في تصفيات كأس العالم

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لبنان يواجه استراليا في تصفيات كأس العالم
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كرة القدم

2024-03-21 | 00:55
لبنان يواجه استراليا في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب لبنان مواجهة صعبة صباح اليوم الأربعاء

يخوض منتخب لبنان مواجهة صعبة عندما يلتقي عند الساعة 11 و10 دقائق من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت، مضيفه منتخب استراليا في ثالث مبارياتهما ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم.
ويُدرك المدرب المونتنيغري ميودراغ رادولوفيتش ان المواجهة مع المنتخب الأسترالي القوي، ستكون صعبة للغاية، وهي تقام على ملعب كومبنك ستاديوم في باراماتا.
ويأمل "رجال الأرز" في أن يتمكنوا من فرملة "رجال الكنغارو" وتسجيل مفاجأة الحصول على نقطة التعادل، وهو أمر غير مستحيل.
وتفتقد التشكيلة اللبنانية إلى عناصر مفتاحية صاحبة خبرة على الساحة الدولية، حيث يغيب ثنائي العهد حسين زين وفيليكس ملكي وشقيقه أليكس مدافع الأنصار، ولاعب بي أس أس سلمان الإندونيسي جهاد أيوب، وحسن سوني سعد، وقاسم الزين الموقوف.
ويتصدّر المنتخب الاسترالي المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين على بنغلادش (7-0) وفلسطين (1-0) فيما جمع منتخب لبنان نقطتين من تعادلين سلباً مع فلسطين و(1-1) مع بنغلادش.
 
لبنان يواجه استراليا في تصفيات كأس العالم

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

منتخب استراليا

ميودراغ رادولوفيتش

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