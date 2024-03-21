تصفيات كأس العالم: خسارة لبنان أمام استراليا

في ثالث مبارياتهما ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية

خسر منتخب لبنان مواجهته أمام مضيفه منتخب استراليا في ثالث مبارياتهما ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم.

وتلقى منتخب لبنان هدفاً مُبكراً من كرة غلّفها الحظ في الدقيقة الرابعة بواسطة كينو باكوس، وسجل كاي روليس الهدف الثاني من كرة مماثلة (54).

ولم يكن منتخب لبنان لقمة سائغة أمام الكنغرو الاسترالي القوي، فقاتل لاعبوه ودافعوا وهاجموا وصنعوا الفرص، وسددوا ثلاث مرات على المرمى مقابل أربعة لأصحاب الأرض، وكان الأبرز كرة دانيال لحود التي أصابت القائم الاسترالي الأيسر (81) وكرة كريم درويش من ركلة حرة (90+4).

ويتصدّر المنتخب الاسترالي المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث انتصارات على بنغلادش (7-0) وفلسطين (1-0) ولبنان (2-0) فيما جمع منتخب لبنان نقطتين من تعادلين مع فلسطين وبنغلادش الذين يتواجهان الليلة.



