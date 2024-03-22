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لائحة اللاعبين التسعة الأعلى أجراً في أوروبا

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لائحة اللاعبين التسعة الأعلى أجراً في أوروبا
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كرة القدم

2024-03-22 | 02:03
لائحة اللاعبين التسعة الأعلى أجراً في أوروبا

على الرغم من أنّ عدداً من اللاعبين خرجوا من القارة العجوز

تم الكشف عن لاعبي كرة القدم التسعة الأعلى أجراً في أوروبا، وعلى الرغم من أنّ عدداً من اللاعبين خرجوا من القارة العجوز إلى الدوري السعودي أو الأميركي وحصلوا على مبالغ طائلة، إلا ان الثروات لا تزال تتحرك في مدار تاريخي معروف.
ومع انتقال ليونيل ميسي ونيمار ورونالدو الى خارج أوروبا، يوجد الآن جيل جديد من أصحاب الدخل المرتفع في القارة، وقد أعدّت ترانسماركت لائحة بأعلى تسعة لاعبين دخلاً:
9- رافائيل فاران (مانشستر يونايتد) - 1.72 مليون يورو شهرياً.
8- محمد صلاح (ليفربول) - 1.77 مليون يورو شهرياً.
7- كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 1.77 مليون يورو شهرياً.
6- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 1.87 مليون يورو شهرياً.
5- ديفيد ألابا (ريال مدريد) - 1.88 مليون يورو شهرياً.
4- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 1.9 مليون يورو شهرياً.
3- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 2.02 مليون يورو شهرياً.
2- هاري كين (بايرن ميونيخ) - 2.1 مليون يورو شهرياً.
1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 6 ملايين يورو شهرياً.
 
لائحة اللاعبين التسعة الأعلى أجراً في أوروبا

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

نيمار

رونالدو

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