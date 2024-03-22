وقّع للنادي وتسبب بـ4 أهداف وشجار فتم طرده بعد 12 ساعة !!

اعتذر حارس المرمى لويس باتشينج بعد يوم مجنون، حيث انضم إلى ناد، وتسبب بأربعة أهداف، وضرب أحد المشجعين بالرأس، ثم جرى طرده بعد 12 ساعة فقط على توقيعه ...وكان اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، انضم الى راشدين ودايموندز، الناشط في دوري الدرجة السابعة، على سبيل الإعارة الطارئة، عندما سارت الأمور بشكل جنوني.فقد شارك لويس باتشينج مع راشدين ودايموندز لأن حارس مرماه الاساسي لم يستطع اللعب ضد لاي تاوين، ولكن مرماه تلقى في مباراته الأولى أربعة أهداف، قبل ان يدخل في شجار مع أحد المشجعين في الحانة.وفي اليوم التالي، قال له النادي "انتهى الأمر"، وأخبره أنه لن يلعب له مرة أخرى، ليتوجه إلى منصة إكس ويكتب اعتذاراً للمشجع المعني ولنادي راشدين ودايموندز عن الأحداث التي وقعت مساء السبت، شارحاً أنه شعر بخيبة أمل من الطريقة التي سارت بها المباراة.