منتخب البرازيل يُكرّم زاغالو في مواجهتيّ انجلترا واسبانيا

من المتوقع أن يُكرّم منتخب البرازيل الليلة، أسطورته ماريو زاغالو، قبيل المواجهة الوديّة التي تجمعه في ستاد ويمبلي مع منتخب إنجلترا.وأعدّ الاتحاد البرازيلي قمصاناً عليها رقعة خاصة بزاغالو، الذي توفي في كانون الثاني - يناير من هذا العام، والفائز بأربع بطولات لكأس العالم، كلاعب ومدرب، كُتب عليها "Zagallo E13rno".وقال إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي "زاغالو يستحق كل الإشادة، وتكريم ذكراه في مباراة المنتخب الوطني، في ملعب ويمبلي المزدحم، له معنى خاص، إنه تكريم عادل لأسطورة كرة القدم العالمية"، وهو ما سيتكرر في ملعب سانتياغو برنابيو ضد إسبانيا.وشارك زاغالو، كلاعب في كأس العالم 1958 و1962 ، وكان مدربا في فوز 1970 وجزءا من الجهاز الفني في كأس العالم 1994، ما يجعله أحد المدربين الثلاثة الذين فازوا بكأس العالم كلاعب وكمدرب جنبا إلى جنب مع فرانز بيكنباور وديدييه ديشامب، والوحيد الذي نالها أربع مرات.