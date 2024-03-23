زيارة الى ألفيس .. أكثر توترا ولا يستطيع الانتظار

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن البرازيلي داني ألفيس، استقبل في سجنه أعضاء في خدمة رعوية دينية، تقوم عادة بزيارة رواد السجون الكاتالونية.وقال أحدهم بعد الزيارة للإعلامية مايكا نافارو، أن نجم منتخب البرازيل السابق "رجل متدين وأنه كان أكثر توترا بعض الشيء، وقال إنه لا يستطيع الانتظار لعبور باب السجن".وعلى الرغم من قرار القضاء الإسباني بالإفراج المؤقت عن ألفيس بكفالة قيمتها مليون يورو، ظل اللاعب في السجن، لعدم تأمن المبلغ، وذكرت وسائل إعلام أن والد نيمار جونيور، مستعد لدفعه، لكنه فاجأ الجميع بنفيه هذا الخبر.