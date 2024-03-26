هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قد يعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو، ويرتدي قميص ريال مدريد الإسباني، وذلك لخوض مباراة استعراضية بين فريقيه الحالي والأسبق، لمناسبة افتتاح الملعب التاريخي بعد تجديده.وإذا صحّت التكهنات، من المحتمل أن يلعب رونالدو شوطاً مع النصر وآخر مع ريال مدريد، وذكرت المواقع السعودية أن إدارة "الميرينغي" ترغب في تواجد نجم الفريق الأسبق في حفل افتتاح ملعب سانتياغو برنابيو، لكنها لم توّجه طلباً رسمياً بهذا الخصوص بعد.وكان رونالدو قد غادر ريال مدريد في صيف العام 2018 بعد تسع مواسم بين 2009 و2018، وتنقل الى يوفنتوس الإيطالي لثلاث مواسم، ثم عاد الى مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم ونصف الموسم، قبل الانتقال الى النصر في كانون الثاني - يناير 2023.