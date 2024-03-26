الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟
A-
A+

كرة القدم

2024-03-26 | 00:40
هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

قد يعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو ويرتدي قميص ريال مدريد الإسباني

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قد يعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو، ويرتدي قميص ريال مدريد الإسباني، وذلك لخوض مباراة استعراضية بين فريقيه الحالي والأسبق، لمناسبة افتتاح الملعب التاريخي بعد تجديده.
وإذا صحّت التكهنات، من المحتمل أن يلعب رونالدو شوطاً مع النصر وآخر مع ريال مدريد، وذكرت المواقع السعودية أن إدارة "الميرينغي" ترغب في تواجد نجم الفريق الأسبق في حفل افتتاح ملعب سانتياغو برنابيو، لكنها لم توّجه طلباً رسمياً بهذا الخصوص بعد.
وكان رونالدو قد غادر ريال مدريد في صيف العام 2018 بعد تسع مواسم بين 2009 و2018، وتنقل الى يوفنتوس الإيطالي لثلاث مواسم، ثم عاد الى مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم ونصف الموسم، قبل الانتقال الى النصر في كانون الثاني - يناير 2023.
 
هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

سانتياغو برنابيو

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الافراج عن النجم الكوري الجنوبي في الصين
فيديو - انكشاف السرّ .. ديباي دفع كفالة داني ألفيس

اقرأ ايضا في كرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024