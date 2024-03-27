فيديو - موهبة تشيلسي القاصر في نادي للتعرّي !

Medios ecuatorianos denunciaron la irresponsabilidad de integrantes de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, luego que se filtraran vídeos de los futbolistas en un night club de los Estados Unidos.

Se ve a la figura Kendry Paez y a Gonzalo Plata lanzando dinero a bailarinas. pic.twitter.com/0O7pOtHtfn — Mado TV (@MadoTVoficial) March 25, 2024

دخل كيندري بايز، لاعب تشيلسي، البالغ من العمر 16 عاماً، في ورطة بعد ظهور مقطع فيديو له في ناد للتعري في نيويورك أثناء مشاركته مع منتخب الإكوادور.ويحقق الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم في الحادث، بعد خسارة الإكوادور (0-2) أمام إيطاليا في نيوجيرسي.وفي الفيديو، بدا روبرت أربوليدا يصرخ، فيما تهتز راقصة أمام بايز القاصر، والجناح غونزالو بلاتا، علماً أن السن القانوني لشرب الكحول في الولايات المتحدة هو 21 عاماً، ولا يسمح لمن تقل أعمارهم عن هذا السن بالتواجد في النوادي الليلية.وأصبح بايز، الذي سينضم رسمياً إلى تشيلسي في صيف 2025 عندما يبلغ 18 عاماً، أصغر لاعب على الإطلاق يمثل الإكوادور العام الماضي، وهو يحمل الرقم القياسي لكونه أصغر لاعب من أميركا الجنوبية يسجل في تصفيات كأس العالم.وبعد انتشار الفيديو، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الصور المنشورة تتعارض مع القيم والمبادئ التي يدافع عنها ويروج لها، وهي يجب أن تكون سبباً لتحليل من سيتم استدعاؤه لتمثيل المنتخبات في المستقبل.