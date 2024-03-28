مهاجم الأهلي المصري اختار تمثيل فلسطين على الدانمارك

وافقت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أهلية اللاعب وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي المصري، لتمثيل منتخب فلسطين، وذلك بناء على الطلب الدي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب اللاعب بتغيير اتحاده من الدانماركي إلى الفلسطيني.وكتب أبو علي، البالغ من العمر 25 عاماً، الذي لعب سابقاً في الدوريين السويدي والدانماركي على إنستغرام "فخور ويشرفني أن أكون قادرا على تمثيل هذا البلد، إنه لكل فلسطيني هناك".ويعتبر أبو علي، من المهاجمين المميزين، وقد سجل 76 هدفاً في 180 مباراة، منذ بداية مسيرته الاحترافية في العام 2016، وهو تدرّج في الفئات السنية لنادي أولبرغ الدانماركي وصولاً الى الفريق الاول، ثم تألق على سبيل الاعارة مع نادي فينديسيال الدانماركي (11 هدفاً في 22 مباراة).انتقل أبو علي الى نادي سيلكيبورغ الدانماركي، ثم عاد بانتقال كامل إلى فينديسيال، ومنه انضم الى نادي أي كي سيريوس السويدي، حيث لعب 16 مباراة سجل فيها 10 أهداف، ومنه الى النادي الأهلي المصري في عقد لأربع سنوات ونصف، مقابل نحو مليوني يورو.