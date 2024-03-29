سمير نصري يشتعل غضباً .. أزمة اللاعبين المسلمين في رمضان

تحدث نصري في مقابلة عن أزمة اللاعبين المسلمين في رمضان

أصبح الجو متوتراً الى حدّ بعيد حين تحدث سمير نصري في مقابلة تليفزيونية، عن أزمة اللاعبين المسلمين في رمضان، والتي ظهرت في السنوات الأخيرة في فرنسا.

وقال لاعب المنتخب الفرنسي ومانشستر سيتي السابق، البالغ 36 عاماً "لا أفهم لماذا في شهر رمضان يطلب العديد من المدربين من اللاعبين المسلمين عدم الصوم، والشيء، بل وإجبار البعض على عدم الصيام، لا أفهم سرّ هذا التعنت ضدهم، هذا الأمر لا يجب أن يكون موجوداً".

وفي معرض حديثه، دلل نصري على كريستوف غالتييه، مدرب نيس الفرنسي السابق، الذي تم اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين، وقال "لم يكن ينبغي على كريستوف أن يطلب من اللاعبين المسلمين في نيس عدم الصوم، إنه أمر لا يخصه، لا يمكنه تخطي حدوده مع الآخرين والتدخل في أمر يخصهم لهذا الحد، ولماذا لم يتم الحديث عن هذا الأمر قبل عشرين عاماً".

واستشهد نصري بالنجم كريم بنزيما كمثال وقال "سمعت عدداً كبيراً يقول إن اللاعبين يتأثرون بالصيام في رمضان، أرد على ذلك بأنه ليس كل جسد مثل الآخر، وهو أمر طبيعي للغاية، والدليل كريم بنزيما الذي لا يتأثر في رمضان، بل ان مستواه الكروي يكون أفضل".



