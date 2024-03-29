فيديو - سيدات برشلونة يواجهن تشيلسي في دوري الابطال

سعياً للاحتفاظ باللقب الذي يحمله

سيكون على برشلونة تجاوز تشيلسي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا للسيدات في كرة القدم في طريقه لمواجهة منافس فرنسي في النهائي سيكون إما باريس سان جيرمان أو ليون، سعياً للاحتفاظ باللقب الذي يحمله.

ولم يكن التأهل الى نصف النهائي مهمة صعبة على سيدات برشلونة حيث حققن كما درجت العادة نتائج كبيرة، ففزن في دور المجموعات (5-0) و(3-2) على بنفيكا البرتغالي و(3-1) و(2-0) على اينتراخت فرانكفورت و(6-0) و(7-0) على روسينجورد السويدي.

وفي ربع النهائي، فازت سيدات برشلونة خارج ميدانهن على بران السويسري ذهاباً (2-1) وإياباً بالأمس في برشلونة (3-1).

وتابع فريق سيدات برشلونة هيمنته على كرة القدم خلال المواسم الستة الأخيرة، التي أحرز خلالها لقب الدوري الاسباني أربع مرات وكأس الملكة أربع مرات، وكأس السوبر الاسباني أربع مرات وكأس دوري بطلات اوروبا مرتين، وهن في طريقهن حالياً إلى ألقاب محلية وأوروبية جديدة هذا الموسم.