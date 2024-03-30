أحد المارة يطارد ألفيس بعبارات قاسية فماذا قال؟

برفقة المحامية إينيس غوارديولا، المسؤولة عن الدفاع عنه، ذهب داني ألفيس صباح الخميس إلى محكمة مقاطعة برشلونة للامتثال لأحد الالتزامات التي فرضتها عليه في سياق قرار الافراج المؤثت بإنتظار الاستئناف.وصل الرجل المدان بالاعتداء الجنسي على امرأة شابة ليلة 30 كانون الاول - ديسمبر 2022 إلى المحكمة بعد الساعة 9 صباحا، في إجراء يجب تكراره أسبوعيا حتى يكون متاحا للمحكمة الحاسمة.وعند خروجه من المحكمة، وبخه أحد المارة، وهو يصرخ "مغتصب .. ألفيس، لديك الكثير من المال للاغتصاب، أليس كذلك؟ إنه مال للاغتصاب"بعد ذلك، واصل الرجل مطاردة ألفيس الذي كان متجها إلى السيارة قرب المحكمة، وواصل الصراخ عليه قائلا "في البرازيل يقتلونك بسرعة، لا تفزع، إيه، شيء مشين، أنت مغتصب سخيف".